Esce a fare legna, viene colto da un malore

Questa mattina, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti in comune di Enemonzo per prestare soccorso a un uomo di 83 anni residente in paese, che abitualmente si reca nel bosco per fare legna. Era stato colto infatti da un malore e si era accasciato a terra. Fortunatamente un compaesano che passeggiava in quella zona con il suo cane l'ha visto e ha chiamato subito i soccorsi.

Sono intervenuti i pompieri e l'ambulanza ed è giunto dopo poco anche il personale della Guardia di Finanza del Nucleo Sagf. I Vigili del Fuoco hanno imbarrellato l'anziano, stabilizzato con l'aiuto dei sanitari, e poi, con le attrezzature in dotazione, i pompieri lo hanno trasportato lungo il sentiero, fino all'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 12. L'anziano è stato portato all'ospedale Tolmezzo.