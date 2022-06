Esce a prendere le sigarette, dopo nove anni scatta l'arresto

L’aria di casa gli è diventata irrespirabile e, per prendere una boccata d’ossigeno, decide di uscire per comprare le sigarette.

Non si tratta, però, di un'innocente passeggiata per combattere l’afa estiva, ma di una vera e propria evasione in quanto l’uomo è agli arresti domiciliari. Il 'giro' dura nove anni, fino al momento del controllo, operato dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, che incrocia l’uomo mentre si gode ancora l’aria fresca.

I militari scoprono che l’uomo, un cittadino rumeno di 36 anni, è ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare per evasione. Il giudice gli ha tolto il beneficio degli arresti domiciliari per metterlo 'al fresco' in carcere. I militari l'hanno arrestato e accompagnato al Coroneo.