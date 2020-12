Esce di casa e i ladri fanno razzia

Ladri in azione a San Daniele del Friuli. I malviventi, ieri pomeriggio, si sono introdotti nell'abitazione di un pensionato che si era allontanato per un paio di ore, forzando la porta d'ingresso e riuscendo a entrare in casa.

I ladri sono riusciti a rubare monili in oro e gioielli per un valore di circa 5mila euro. Si aggiunge al danno all'infisso danneggiato con un piede di porco o un arnese da scasso.

L'uomo si è rivolto subito ai Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli che adesso stanno indagando per identificare i ladri e assicurarli alla giustizia.