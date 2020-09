Fuoriuscita autonoma, per cause corso accertamento, sulla statale 14, a San Giorgio di Nogaro, nel cuore della notte. Il conducente di Ford Fiesta, un 19enne della Bassa Friulana, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Ferito, è stato elitrasportato all'ospedale Udine in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Per i rilievi la Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Latisana. Per la messa in sicurezza del mezzo i Vigili del Fuoco.