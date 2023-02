A Cervignano del Friuli, lungo la statale 14, all'altezza trattoria 'Al Turista', un conducente ha perso il controllo dell'auto, che è andata a schiantarsi contro il guardrail.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente, le cui cause sono ancora al vaglio. La persona è stata trasportata in condizioni non gravi all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli. Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.