Esce di strada a Opicina, era ubriaco

Denunciato la scorsa notte per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 1995. Gli operatori di una Volante del Commissariato di Polizia di Duino sono intervenuti per un’uscita autonoma accaduta a Opicina, lungo la strada che porta a Basovizza. Il guidatore è risultato positivo all’alcoltest. Gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Ieri pomeriggio, invecem, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino albanese del 1978. A suo carico un provvedimento di cattura per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

L’uomo si trovava a bordo di un pullman diretto in Albania quando, a Basovizza, poco prima di entrare in Slovenia, è stato fermato da una Volante di Duino Aurisina. Gli operatori hanno identificato gli occupanti ed è emerso questo rintraccio a carico dello straniero.

Accompagnato in Commissariato, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.