Esce di strada all'alba a San Giorgio di Nogaro

Grave incidente intorno alle 5.30 di questa mattina a San Giorgio di Nogaro, in via Enrico Fermi. Il conducente di una Toyota Corolla Station Wagon ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro la protezione metallica di un ponticello, finendo di traverso. Prima è andato a impattare contro lo spartitraffico di cemento, lato guida, per poi terminare la corsa contro la struttura metallica. Si tratta di un uomo, un cittadino straniero classe 1988.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza della macchina, della sede stradale e a supporto del personale medico.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato dall'elibase di Campoformido, un'ambulanza da Latisana e l'automedica. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Palmanova; è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi. Non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e agli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova.