Esce di strada, centra un palo della luce e finisce nel fossato

Uscita di strada autonoma, questa mattina, poco dopo le 7, in via Brugnera a Fontanafredda. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Spilimbergo, intervenuta per la viabilità e i rilievi, il conducente di un'auto, un cittadino statunitense, ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa nel fossato, dopo aver abbattuto un palo dell'elettricità. Il guidatore è fortunatamente rimasto illeso.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno messo in sicurezza la vettura, individuando la posizione della batteria con l'ausilio della Scheda di Sicurezza del veicolo, recuperata dalla Sala Operativa dei pompieri, e i tecnici dell'Enel, che si sono fatti carico del ripristino della linea elettrica.