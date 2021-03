Esce di strada con l'auto e finisce nel canale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, a Monfalcone, in via delle Risorgive dove, per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito in un canale. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone e l'autogru dal Comando Centrale di Gorizia, insieme alla Polizia Locale della Città dei Cantieri.

L'uomo, residente a Staranzano, viaggiava da solo ed è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. È stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poiché ha riportato diverse lesioni. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile che, con dei “salsicciotti” assorbenti, stanno contenendo lo sversamento di carburante nell’acqua del canale.