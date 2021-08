Esce di strada con l'auto, nulla da fare per il guidatore

Un uomo di 79 anni ha perso la vita questo pomeriggio, poco prima delle 17, a seguito di una fuoriuscita autonoma che si è verificata lungo l'ex provinciale 2 tra Percoto di Pavia di Udine e Trivignano Udinese.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e la viabilità, l'uomo, che viaggiava da solo, ha perso il controllo della vettura ed è finito prima oltre un fossato, per poi andare a schiantarsi su un terrapieno. Immediata la chiamata al 112 da parte degli automobilisti di passaggio.

La Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'equipaggio di un'automedica. I sanitari sono riusciti a estrarre il conducente dall'abitacolo e ad avviare le manovre di rianimazione che purtroppo sono risultate inutili. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine a fettivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.