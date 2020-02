Esce di strada con la moto, centauro muore in ospedale

Incidente mortale poco prima delle 17.30 tra Faedis e Campeglio, poco prima del cimitero, in via Polisportivo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, un centauro di 56 anni di Precenicco ha perso il controllo della sua due ruote, finita fuori strada.

Ha riportato lesioni gravissime, è stato rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza in condizioni critiche. E' morto poco dopo nel nosocomio.

La strada è rimasta chiusa con deviazione a Ronchis per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Il centauro era originario di San Giovanni al Natisone. L'incidente è accaduto mentre si trovava in sella a una moto Triumph.