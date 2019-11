Esce di strada e abbatte una colonnina del gas

Intervento, poco dopo la mezzanotte, in via Maggiore a Pordenone, dove un autovettura uscita di strada ha divelto una coloninna del gas metano adiacente alla sede stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno messo in sicurezza la colonnina, chiudendo la perdita localizzata a livello del manto stradale. I vigili hanno verificato l'assenza di gas nelle abitazioni limitrofe utilizzando la strumentazione in dotazione e allertavo il personale Italgas per la riparazione. Sul posto anche la polizia stradale di Pordenone.