Esce di strada e finisce contro i bidoni dell'immondizia

Perde il controllo della Peugeot 206 e fa strike dei bidoni dell'immondizia. È successo questa notte, intorno alle 4, lungo l'ex provinciale 1, in località Aurisina Cave, nel comune di Duino Aurisina. Un uomo di 38 anni di Trieste ha perso il controllo della sua auto, andando a collidere violentemente contro i bidoni, rovesciandoli e danneggiandoli. Fortunatamente è rimasto illeso, anche se alla vista dei Carabinieri della Stazione di Duino, intervenuti sul posto per soccorrerlo, e per rilevare l'incidente, è subito parso barcollante.

Nessun stato di shock, per lui, ma dalla prova all'alcoltest, eseguito con l'etilometro della pattuglia della Radiomobile di Aurisina, è risultato positivo. Per lui, quindi, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata immediatamente la patente.