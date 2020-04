Esce di strada e finisce contro un albero e un palo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Villa Santina, lungo via Piave. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi ed è avvenuta nelle vicinanze del monumento. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'autolettiga, i Carabinieri e anche il Soccorso Stradale di Tolmezzo.

L'incidente ha coinvolto il solo conducente, un uomo di 63 anni residente a Lauco. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un malore, ha perso il controllo della sua vettura, una Opel, andando a sbattere prima contro un albero e quindi contro un palo.

Nonostante il violento impatto è rimasto sempre cosciente ed è stato soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Tolmezzo; per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. L'uomo non pare essere in pericolo di vita.