Esce di strada e finisce la corsa ruote all'aria

Poco dopo la mezzanotte e mezza, in via Risorgimento, a Roveredo in Piano, un 21enne militare della base Usaf di Aviano ha perso il controllo della propria Bmw e, dopo aver invaso la corsia opposta, è uscito di strada, abbattendo la recinzione di una proprietà privata e terminando la corsa ruote all’aria in un fosso.

Soccorso dai sanitari, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone per la messa in sicurezza del veicolo. Con l’ausilio dei carabinieri dell’aliquota radiomobile, il giovane statunitense è stato sottoposto all’etilometro, risultato positivo. Immediato il ritiro della patente. Il veicolo ha riportato gravissimi danni.