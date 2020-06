Incidente nel primo pomeriggio a Sacile, lungo la 'strada pedrada'. Una ragazza, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto. Fortunatamente ha evitato per un soffio la spalletta di un passo carraio, finendo la sua corsa illesa all'interno di un fossato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, che hanno messo in sicurezza la vettura, il personale sanitario e i carabinieri di Sacile.