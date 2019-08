Esce di strada e finisce sopra il guardrail

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di domenica 18 agosto. Per cause in corso di accertamento un giovane è uscito di strada nei pressi del casello autostradale di Udine Sud, in Comune Pozzuolo. L'auto, fuori controllo, è finita sul guardrail. Gravemente ferito l'autista che è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Pesanti le ripercussioni sul traffico.



Sul posto i carabinieri di Mortegliano, i vigili del fuoco di Cividale e il personale sanitario.