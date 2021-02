Esce di strada e resta incastrato, grave un 24enne

Intorno alle 2 di questa notte, lungo la statale 351, a Gradisca d'Isonzo, un giovane di 24 anni, di San Giorgio di Nogaro, ha perso il controllo della sua auto, una Golf vecchio modello, probabilmente a causa del fondo ghiacciato.

La vettura, che stava procedendo lungo la direttrice che porta a Villesse, via Palmanova, è finita fuori strada, all'altezza del distributore; il giovane è rimasto ferito. È finita in un fossato, a bordo strada ed è andata a sbattere contro alcuni alberi.

Nell'impatto, il ragazzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, liberato dai pompieri. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti l'equipaggio della Croce Verde Goriziana da Cormons e quello dell'automedica da Gradisca, entrambi inviati dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia, per la messa in sicurezza della vettura incidentata e i Carabinieri di Gradisca d'Isonzo della Radiomobile in circuito in quel momento, per accertamenti, rilievi e viabilità. Il giovane è stato trasportato in ospedale, a Trieste. Ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.