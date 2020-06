Esce di strada e scivola nella scarpata

Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 18, a Fanna. Il conducente di un pick-up, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Meduno, ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo una laterale sterrata di via Vals. Il fuoristrada è scivolato nella scarpata sottostante per circa 10 metri, fermandosi a ridosso di alcuni grossi alberi.

L'automobilista è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo; è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Maniago, che si sono serviti delle pinze idrauliche. Il ferito è stato quindi stabilizzato e imbarellato dal personale sanitario, giunto con ambulanza e elisoccorso, per essere poi ricoverato all'ospedale di Pordenone.