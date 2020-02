Esce di strada e si cappotta, conducente incastrato

Incidente sulla Strada Nuova per Opicina, nella tarda mattinata. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è cappottata a bordo strada.

Dopo l'allarme, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina che hanno liberato il conducente dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato. La persona è stata trasportata in ospedale dal personale medico di un'ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.