Esce di strada e si cappotta nel fosso

In mattinata, poco dopo le 9, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e la squadra di Spilimbergo in transito, sono intervenute per un incidente stradale lungo l'ex provinciale 24 che unisce Sedrano ad Aviano. Un'auto ha perso il controllo e si rovesciata sul fianco a lato carreggiata.

Il pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo con appositi puntelli in dotazione e poi hanno aiutato l'automobilista, incastrato, a uscire dell'abitacolo. Sul posto anche il personale sanitario con ambulanza e i Carabinieri della stazione di Aviano.