Esce di strada e si schianta con l'auto contro un albero

Grave incidente, questa mattina, alle 10.45, lungo la statale 55, nel Comune di Savogna d'Isonzo. Sul posto è intervenuta la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Gorizia. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada, abbattendo un albero.

Il conducente è rimasto incastrato nell'auto e c'è voluto l'intervento dei pompieri per estrarlo e poi affidarlo alle cure del personale del 118. Sul posto anche l'elisoccorso sanitario e i Carabinieri.