Esce di strada e si schianta contro due pali

Incidente, intorno alle 19.30, ad Azzano Decimo, in via Armentera, a Tiezzo. Un'auto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Pordenone, è uscita di strada abbattendo un palo dell'Enel e uno della Telecom.

Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone che ha messo in sicurezza il veicolo e, assieme al personale medico, ha liberato il conducente, incastrato tra le lamiere e poi affidato ai sanitari. L'autogru dei pompieri sta procedendo alla rimozioni del palo Enel in cemento, assieme al personale Enel e Telecom.