Esce di strada e si schianta contro il palo, è grave

Alle 7 di questa mattina è arrivata la richiesta di soccorso per una fuoriuscita autonoma di strada a Usago di Travesio. Una Fiat Panda, con a bordo un giovane uomo, ha sbandato ed è finita contro una grossa pietra miliare e un palo della luce. Il conducente nel violento impatto è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

La squadra dei vigili del fuoco di Maniago ha lavorato per circa 15 minuti, con l'aiuto di pinze e cesoie idrauliche, per liberare il guidatore dalle lamiere contorte. Il giovane è stato quindi affidato alle cure dei sanitari, per essere poi elitrasportato all'ospedale di Udine in condizioni serie.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri.