Esce di strada e si schianta contro un palo

Incidente intorno all 3.30, a Latisana, in località Paludo. Il conducente di una Fiat 600, un uomo del posto, ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un palo. Nell'impatto è rimasto ferito ma, per fortuna, non in maniera grave.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha assistito il guidatore, per poi trasportarlo all'ospedale di Latisana.

Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latisana. Per la messa in sicurezza della Fiat 600 incidentata e della sede stradale interessata dalla fuoriuscita autonoma sono intervenuti i Vigili del Fuoco.