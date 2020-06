Esce di strada e termina la corsa su una fiancata

Incidente stradale, in tarda mattinata, in località Fratte di Cimpello, in comune di Fiume Veneto. Un'auto è uscita autonomamente di strada: dopo aver urtato un palo della segnaletica stradale, ha carambolato, superando il fossato a lato della carreggiata, arrestandosi su una fiancata. All'arrivo dei soccorritori la conducente era ancora all'interno del mezzo. I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno collaborato con i sanitari, giunti da Pordenone con l'auto medica e da Azzano Decimo con l'ambulanza, per liberarla dall'abitacolo. Sul posto anche la Polizia Municipale di Azzano.