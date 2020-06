Esce di strada, era positivo all'alcol test

Ieri pomeriggio, il personale della Squadra Volante della Questura di Trieste ha denunciato per furto un cittadino sloveno, classe 1988. Aveva sottratto una maglietta esposta in un negozio di viale XX Settembre.

Questa notte, inoltre, la Volante ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un ragazzo, nato nel 2000 a Palermo e residente in città. Il giovane era uscito autonomamente di strada mentre era alla guida di un'auto in via Capitolina, con a bordo tre coetanei. Tutti illesi i passeggeri, ma nell'incidente sono rimasti danneggiati alcuni paletti segnaletici e la macchina, che è stata rimossa da una ditta specializzata.

Sottoposto all'alcoltest, il guidatore è risultato positivo. Denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida.