Esce di strada, furgone rimane sospeso sull'acqua

Nel primo pomeriggio, in via Villafranca, a Zoppola, il conducente di un furgone di un'azienda di impianti elettrici ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. Poco prima delle 14.30 è scattato l’allarme: il furgone, infatti, è rimasto in bilico a cavallo della sponda della canaletta che costeggia quel tratto della strada. Nessuna conseguenza, per fortuna, per il guidatore, ma le operazioni di recupero hanno richiesto l’intervento dell’autogru.

Sul posto, infatti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che hanno chiesto il supporto dalla sede centrale di Pordenone del mezzo-gru. Dopo aver interdetto la viabilità in quel tratto, il furgone è stato sollevato e rimesso nel senso di marcia senza danni ulteriori. Sul posto anche la Polizia Locale di Zoppola per i rilievi.