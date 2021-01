Esce di strada, giovane incastrata tra le lamiere dell'auto

Incidente nel pomeriggio di ieri, a Premariacco, lungo Strada Aquileia, poco prima delle 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, una ragazza di vent'anni ha perso il controllo della sua auto. Nell'impatto è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco.

La giovane è stata liberata e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato serie lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'auto, una Ford Fiesta, ha riportato ingenti danni.