Esce di strada in A23, conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente lungo l'autostrada A23, poco prima delle 22 di ieri, in carreggiata nord, all'altezza dell'uscita di Udine Sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Nell'impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai pompieri insieme ai sanitari che poi l'hanno trasportato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto anche i soccorsi meccanici. Non ci sono stati problemi per la viabilità in quanto l'auto è uscita completamente dalla carreggiata non causando, quindi, alcun tipo di ostacolo.