Esce di strada, incastrata nell'auto chiede aiuto con il clacson

Incidente nella tarda mattinata a Giais di Aviano, lungo la strada pedemontana, la Sp29. Una donna ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, che si è ribaltata su un fianco a bordo carreggiata, finendo la sua corsa contro gli alberi. Nell'impatto, la guidatrice è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.

Nessuno ha notato l'uscita autonoma. Per fortuna, la conducente è rimasta cosciente ed è riuscita a dare l'allarme suonando a lungo il clacson. Sul posto sono intervenuti i sanitari da Spilimbergo, con un'ambulanza, e da Campoformido è decollato l'elicottero. Sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago a liberare la donna dalle lamiere.

Non ha riportato ferite gravi. È stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Per tutti i rilievi e la viabilità la Polizia Stradale di Spilimbergo.