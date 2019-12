Una donna di 50 anni ha perso il controllo della sua vettura nella notte, intorno alle 23, in via Ponte a Codroipo. Sbandando, è finita fuori strada e la macchina si è ribaltata sulla fiancata. Per fortuna per lei l'incidente non ha causato lesioni sanitarie gravi. La donna di fatto è rimasta illesa.

Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i sanitari e i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Codroipo che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e dato supporto alla donna.