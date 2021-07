Esce di strada lungo il Vallone, muore a 29 anni

Ancora una tragedia della strada. Questa notte, intorno all'una e mezza, si è verificato un incidente lungo la strada del Vallone, nel territorio del comune di Doberdò del Lago.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Monfalcone, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo.

L'auto è finita fuori strada e la passeggera, una ragazza di 29 anni di Faedis, ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, inviati nel cuore della notte dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza della vettura incidentata e della sede stradale.