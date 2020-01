Incidente questa mattina, intorno alle 7, lungo la Cimpello-Sequals, all'altezza del distributore, in direzione Portogruaro.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo: la macchina è uscita di strada, riducendosi a un ammasso di lamiere. Nonostante il terribile impatto, l'autista del mezzo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco insieme al personale medico.