Esce di strada nella notte, giovane intrappolato nell'abitacolo

Un 23enne alla guida di una Opel Corsa ha perso il controllo della vettura poco prima di mezzanotte, in via Giovanni XXIII, a Pozzuolo del Friuli, mentre stava marciando in direzione Udine.

Nell'impatto, la vettura si è cappottata e il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ragazzo, del posto, è uscito miracolosamente incolume, grazie all'intervento dei pompieri e dei sanitari. Nello schianto ha abbattuto un palo dell'illuminazione e un tabellone della segnaletica, per poi finire gomme all'aria.

È stato comunque trasportato in ospedale dall'equipe sanitaria, per precauzione. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale. Per tutti i rilievi e gli accertamenti, invece, la Polizia Stradale di Udine