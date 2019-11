Esce di strada nella notte, grave un giovane militare

Gravissimo incidente questa notte, intorno alle 4.30, in via Gortani, in località Le Forcate a Fontanafredda; per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura, un militare americano, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.

All'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, l’automobilista, un giovane classe 1999, era già all'esterno dell'auto, ma era rimasto ferito in condizioni serie. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e collaborato con il personale sanitario, arrivato con un'ambulanza, supportata anche da un'auto medica. Il ferito è stato adagiato sulla barella spinale e sistemato all'interno dell'ambulanza per le prime cure.