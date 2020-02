Esce di strada nella notte, grave una donna

Grave incidente questa notte a Villotta di Chions, lungo la regionale 251 intorno alle 22.30. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada; nell'impatto la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo e ha riportato gravi lesioni.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento hanno supportato il personale medico per estrarre la donna dalle lamiere. Poi il trasporto in volo all'ospedale in emergenza. Le sue condizioni sarebbero gravi.