Esce di strada nella notte, poi l'auto prende fuoco

I Vigili del Fuoco di Pordenone, nel cuore della notte, poco prima delle 4, sono intervenuti nella zona industriale della Comina per l'incendio di un'auto. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, finendo autonomamente la sua corsa contro un terrapieno e gli alberi circostanti alla fine del rettilineo di via Consorziale.

Il conducente, fortunatamente, è uscito illeso dal veicolo prima che venisse interamente avvolto dalle fiamme. I pompieri, con non poche difficoltà, a causa del gocciolamento di carburante dal serbatoio, hanno dovuto ricorrere anche all'uso delle pinze oleodinamiche per poter accedere al vano motore e al bagagliaio per spegnere completamente il rogo.

I Vigili del Fuoco hanno ultimato le operazioni con la messa in sicurezza del veicolo e consegna al carro attrezzi attorno alle 5.30.