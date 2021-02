Esce di strada, resta in bilico sul dirupo

Questa mattina, intorno alle 10, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale è intervenuta nel comune di Savogna dove un'auto, uscita autonomamente di strada, era rimasta pericolosamente in bilico sul dirupo.

Il conducente era bloccato all'interno dell'abitacolo. I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza la vettura, ancorandola al loro camion, poi hanno aiutato l'automobilista a uscire dalla macchina. A quel punto, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso.

Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.