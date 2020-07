Esce in bici e non torna a casa, ricerche in corso

Sono in corso da questa mattina, le ricerche di una donna classe 1956 che, uscita di casa con la sua bicicletta, a San Vito al Tagliamento, nella zona di via Gramsci, non ha fatto rientro.

A dare l'allarme sono stati i parenti con una chiamata al 112. Sono partite subito le ricerche. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito stanno perlustrando l'area, dopo aver attivato un campo base in prossimità dell'abitazione della donna con l'Unità di comando locale.

Operano a supporto le unità cinofile provenienti dal vicino Veneto e un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Bologna per i sorvoli dall'alto; sul posto anche i Carabinieri.