Esce in bici, la ritrovano in stato di ipotermia

Una donna di 74 anni di Castions di Strada i cui parenti avevano fatto un appello ieri sera su Facebook cercando aiuto, è stata trovata questa mattina, poco dopo le 8.30, in un casolare dove si era rifugiata per la notte, probabilmente in stato confusionale. Era uscita da casa ieri mattina con la sua bici celeste e non aveva fatto rientro.

Era scattato così subito l'allarme con un appello pubblico alle comunità locali, per supportare le ricerche. Questa mattina i parenti avrebbero formalizzeranno la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Mortegliano.

Fortunatamente la pensionata è stata trovata: sebbene in lieve stato di ipotermia, le sue condizioni paiono buone. È stata trovata nella zona del Cormor, nell'area di Sant'Andrat. È stata soccorsa dal personale medico per accertamenti.