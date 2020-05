Esce in bici, ma finisce al pronto soccorso

Esce da casa per fare un giro in bici, ma perde l'equilibrio e rovina sull'asfalto, ferendosi. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Magnano in Riviera, nel centro del paese. Vittima un giovane del posto che, nella caduta autonoma, ha riportato alcune lesioni, per fortuna non gravi. Lo hanno assistito in prima battuta i Carabinieri, che stavano eseguendo un controllo del territorio. Sono stati i militari dell'Arma della Compagnia di Cividale del Friuli a chiamare l'ambulanza.

Poco dopo, l'equipe sanitaria ha raggiunto Magnano in ambulanza e ha trasportato il giovane all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.