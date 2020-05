Esce in bici sul Collio e si sente male

Grave malore per un ciclista nella tarda mattinata, a Dolegna del Collio, nella zona di Ruttars, Trussio, sulle colline. Una persona uscita da casa per fare una giro in bicicletta è stata accolta da quello che pare essere un infarto.

Dopo l'allarme, lanciato al numero unico di emergenza Nue 112, da alcune persone che lo hanno visto accasciarsi a terra, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e atterrato nelle vicinanze, in prossimità del territorio di Corno di Rosazzo.