Esce in bici sul Collio, si sente male e muore

Non ce l'ha fatta il ciclista che questa mattina era stato colto da un improvviso malore mentre stava pedalando in sella alla sua bici sulle colline tra Ruttars e Trussio, nel comune di Dolegna del Collio. L'uomo era stato soccorso immediatamente dal personale medico di un'ambulanza e dall'equipe sanitaria dell'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Sul posto erano intervenuti immediatamente anche i Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. Per il ciclista, un uomo di 54 anni, il malore è stato fatale; per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.