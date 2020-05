Esce per le consegne, va a fuoco la gastronomia

Era uscita dal laboratorio gastronomico di via Morelli, al civico 18, a Gorizia, per fare alcune consegne a domicilio di generi alimentari trasformati, quando è scoppiato un violento rogo nei locali della cucina. È successo oggi, intorno alle 14. A dare l'allarme è stato un dipendente che era rimasto all'interno del locale e per fortuna non è rimasto né ferito né intossicato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Isontino che hanno domato le fiamme; il loro intervento è durato quattro ore. Il rogo ha causato gravi danni alle cucine, che non possono essere utilizzate. Il fumo della combustione ha annerito anche il resto dei locali. Il negozio non è più accessibile. E' scattata subito una raccolta fondi ed è stata promossa una petizione su Facebook per aiutare la titolare a ripristinare il locale e riavviare quindi la sua attività, avviata peraltro solo un anno fa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio sono di natura accidentale e sono riconducibili a un guasto elettrico.