Esce per portare i figli al centro estivo, ma all'auto manca una ruota

Dopo la colazione, si avvia verso l'auto, posteggiata sotto casa, con la quale avrebbe poi portato i figli al primo giorno di centro estivo. Tanta l'eccitazione per l'inizio di una nuova avventura. Qui, però, l'amara sorpresa. Uno pneumatico della sua Passat era stato smontato e sottratto con il favore delle tenebre.

Questa l'anomala scena capitata a una mamma, che immediatamente ha allertato il marito, autista per una ditta di soccorso stradale. Fortunatamente la vettura, del 2009, era dotata di ruotino.

"Un furto assurdo - ci ha raccontato il coniuge -. Anche i Carabinieri mi hanno riferito di non aver mai sentito nulla di simile. In genere le ruote vengono sottratte a coppie, questa volta, invece, ne è stata rubata solamente una".

Il palmarino ha denunciato il furto ai militari dell'Arma. La sua speranza è che il gesto non sia riconducibile a una ritorsione nei suoi confronti in quanto, proprio per lavoro, spesso esegue rimozioni d'automobili, per confisca o per parcheggi non a norma.