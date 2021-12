Esce per una passeggiata e non torna a casa, scattano le ricerche

Si è allontanato dalla sua abitazione di Latisana poco dopo le 15 di ieri per andare a fare una passeggiata lungo l'argine del fiume Tagliamento, come fa spesso. Poi, però, non ha fatto rientro ed è scattato l'allarme. A chiamare il 112 è stata la moglie di un uomo di 75 anni, di Latisana, preoccupata anche perché il coniuge a volte può soffrire di vuoti di memoria.

Si sono attivati subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana e i colleghi del Distaccamento di Portogruaro. Le prime ricerche, nella serata di ieri anche con il Nucleo Saf - speleo alpino fluviale, non hanno portato ad alcun esito.

Questa mattina riprenderanno, con base operativa nella sede del Distaccamento di Latisana. Si cerca anche a San Michele al Tagliamento; sul posto anche i Carabinieri di Latisana e di San Michele. È possibile che l'uomo si fosse diretto proprio nella località del vicino Veneto. E' stato attivato il piano provinciale della ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura.

Chiunque abbia informazioni deve chiamare il 112.