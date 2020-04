Esce per una passeggiata, ha un malore e muore

Tragedia nella prima serata di ieri, a San Vito al Tagliamento, nella zona che confina con Fiume Veneto, lungo la provinciale 21, in località Torricella. Un uomo di poco meno di 60 anni, residente in zona, era uscito per fare due passi quando è stato colto improvvisamente da un malore.

È riuscito a chiedere aiuto e poi di lui si sono perse le tracce perché non è riuscito a continuare la conversazione. Tanto è bastato per far scattare l'allarme. La centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto i soccorsi: i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, i Carabinieri, l'elisoccorso decollato dalla base di Campoformido, l'ambulanza.

Il velivolo ha sorvolato la zona per diverso tempo, senza riuscire subito a individuarlo, per i pochi dati a disposizione. Alla fine, nella prima serata, l'uomo è stato rinvenuto, purtroppo senza vita, stroncato da un malore fatale. Ottenuto il nulla osta del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone, il corpo è stato rimosso.