Esce si strada con l'auto, giovane in ospedale

Incidente intorno alle 22.30 di ieri. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura, un ragazzo di 21 anni, della zona, è rimasto ferito a seguito di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli.

È successo in prossimità della rotonda tra via Mazzini e via Udine, a Pradamano, a poca distanza dal cimitero e dallo studio Salus. Tanta paura per lui. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la sala operativa del Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Udine e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul luogo dell'incidente l'equipaggio di un'ambulanza.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. È rimasto ferito fortunatamente solo in maniera lieve. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura incidentata.