Escono a fare jogging, ma le Fiamme gialle li fermano

Approfittando della giornata di bel tempo, infischiandosene dei divieti, hanno pensato di uscire di casa e fare jogging. È successo nella mattinata di oggi a Pordenone. Durante la corsetta, però, i due runner sono incappati in un controllo della Guardia di Finanza della Compagnia di Pordenone, impegnata in questi giorni anche nei controlli del rispetto del decreto e delle ordinanze per il contenimento del Coronavirus. Per loro, così, è scattata la sanzione amministrativa. Si tratta di due uomini, entrambi cittadini italiani, residente in zona.